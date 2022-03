Birra siciliana e musica, grande festa per il compleanno di Sanlorenzo Mercato

A sei anni dall’apertura Sanlorenzo Mercato festeggia il suo compleanno con uno dei suoi eventi di punta: la festa della birra siciliana. Venerdì 18 marzo si apre un viaggio alla scoperta dei birrifici del territorio, tra birre al fico d’india, ai grani antichi siciliani e una speciale birra gluten free. Sul palco venerdì e sabato sera le sonorità retrò dei Radioflores e il pop de Le Sue Generis.

Sono già trascorsi sei anni da quando l’antica agrumaria San Lorenzo ha aperto le porte alle botteghe di Sanlorenzo Mercato. Per festeggiare, il Mercato ha scelto uno dei suoi appuntamenti di punta, la Festa della birra siciliana. Da Palermo a Messina, fino a Enna: venerdì 18 marzo, a partire dalle 18.30, e sabato 19 marzo, sia a pranzo che a cena, a Sanlorenzo Mercato ci sarà una sfilata di birre artigianali, rigorosamente del territorio, dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, per una due giorni tutta da gustare.

Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio.

Cinque postazioni con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali. Si tratta di birre siciliane dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, tra cui alcune delle birre siciliane più apprezzate al mondo, premiate anche con riconoscimenti internazionali.

Ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias da Torrenova, nel Messinese, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, nell’Ennese, con la sua speciale birra senza glutine, Birra dei Vespri di Altavilla Milicia, Birra Epica da Sinagra, nel Messinese e l’ultima arrivata al Mercato, la palermitana Birra Kinisia. E ad arricchire la due giorni ci saranno due appuntamenti musicali, venerdì e sabato sera, a partire dalle 21.30.

Venerdì 18 marzo saliranno sul palco i Radioflores. La band siciliana capitanata da Vincenza Ferraro riesce a coniugare energia e talento ricreando con originalità le atmosfere dei ruggenti anni ’40 e ’50. Al suo fianco Giulio Barocchieri alla chitarra, Daniele Guttilla al basso, Fabrizio Francoforte alla batteria. In scaletta alcuni dei brani più significativi dell’epoca: da Renato Carosone al Quartetto Cetra e il Trio Lescano, da Doris Day a Ella Fitzgerald a Louis Armstrong e Billie Holiday, fino ai contemporanei Simona Molinari, Nina Zilli e Scott Bradlee, con canzoni celebri come “Dream a little dream of me”, “Blue Moon”, “Un bacio a mezzanotte”, “La felicità”.

Sabato 19 marzo sarà la volta della band tutta al femminile Le Sui Generis nata dall’unione di tre donne con una grande passione per la musica. Passando dall’ R’N’B al pop, dal latin alla dance anni 80/90, il trio femminile propone le cover più famose con arrangiamenti insoliti e particolari. Ingresso libero, senza prenotazione. Per accedere è richiesto il super green pass. Giorni e orari: venerdì 18 marzo dalle 18.30 a mezzanotte; sabato 19 marzo dalle 12.00 alle 15.30 e dalle 18.30 a mezzanotte