Festa della birra a Sanlorenzo Mercato tra hot dog e panino con salsiccia

Sanlorenzo Mercato spegne sette candeline festeggiando per tutto il weekend con le birre artigianali siciliane e tanta musica. Ad accompagnarle, due specialità come gli hot dog di Unto e il panino con salsiccia della Carnezzeria Giacalone.

E sono sette. Sanlorenzo Mercato festeggia il suo settimo compleanno con uno dei suoi appuntamenti più amati: la festa della birra. Venerdì 17 e sabato 18 marzo, a partire dalle ore 19.00, e domenica 19, sia a pranzo che a cena, si potrà sperimentare un vero e proprio viaggio alla scoperta dei migliori birrifici del territorio con cinque postazioni di birra alla spina che saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato.

In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, rigorosamente siciliane: ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias di Torrenova, Birrificio Epica di Sinagra, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra dei Vespri di Altavilla Milicia, Birra Kinisia di Carini.

Le birre artigianali alla spina per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio. Spazio anche alle birre gluten free con il birrificio 24 Baroni specializzato nella realizzazione di birre senza glutine. Ad accompagnare le birre due golosità tra le più apprezzate del Mercato: gli hot dog di Unto e il panino con salsiccia della Carnezzeria Giacalone, entrambi per l'occasione al prezzo speciale di 4 euro. I ticket si possono acquistare in tutte le casse del Mercato.

E poi spazio alla musica live con quattro diversi appuntamenti che da venerdì a domenica arricchiranno le serate del Mercato e il pranzo della domenica. Si comincia venerdì 17 marzo alle 21.30 con Jack and the Starlighters, con un repertorio che abbraccia tre decadi di storia della musica - ’50, ’60 e ’70 - per uno spettacolo revival omaggio al grande rock di quegli anni. Le più belle canzoni di musica italiana e internazionale, dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la Pfm, in un concerto che diviene un vero e proprio show.

Sabato 19 ottobre alle 21.30 è la volta dei Tre Terzi band che ha conquistato tutta Italia, calcando palchi prestigiosi come l'Ariston di Sanremo. Nati a Palermo nel 2009, oggi sono formati da Claudio Terzo (voce e chitarre), Ferdinando Moncada (chitarre) e Diego Tarantino (basso), con loro collaborano Emanuele Rinella e Ferdinando Piccoli (batteria). Tanti i concerti in Sicilia e nel resto d'Italia, molti dei quali occasione per condividere il palco con artisti del calibro di Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown e Red Ronnie.

Il compleanno del Mercato si chiude domenica 19 marzo con ben due appuntamenti musicali: alle ore 13.00 nel giardino del Mercato approda l’Acoustic Tribù, ovvero Michela Sacco (voce), Carlo Brucato (chitarra), Francesco D’Alleo (basso - contrabbasso). La band trova il suo punto di forza nella diversità di percorso dei singoli musicisti che si integrano perfettamente tra loro offrendo interpretazioni eleganti, a volte essenziali e profonde, di brani di Amy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Ray Charles, Nina Simone e tanti altri.

A partire dalle 21.30 tornano sul palco del Mercato i Treephase con il meglio della musica italiana d'autore. La band passa in rassegna autori e brani che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese, dalla poesia di Battiato fino al blues di Pino Daniele. L’ingresso a tutti gli eventi musicali è libero, senza prenotazione.