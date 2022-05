Festa del santissimo crocifisso a Bisacquino

Il 28 maggio la storica festa del Santissimo Crocifisso torna in tutto il suo splendore in Piazza Triona e tra le vie principali di Bisacquino, storico borgo dell’entroterra palermitan, per celebrare i restauri del prospetto della Chiesa Madre San Giovanni Battista, fortemente voluti dall’amministrazione comunale e dal sindaco Tommaso Francesco Di Giorgio e dal Decano Arciprete di Bisacquino Monsignor Rosario Bacile.

La processione religiosa del Santissimo Crocifisso, chiamata festa “du Tri di Majo”, è la più antica e sacra di Bisacquino, rappresenta l’occasione per coinvolgere giovani e anziani, tra devozione e folklore, nell’organizzazione dell’evento che è l’identità religiosa del borgo. La festa patronale inizierà alle 11 in piazza Triona con l’inaugurazione e la benedizione del prospetto della Chiesa Madre.

Dalle ore 15 le statue dei santi, addobbati a festa, verranno portate da gruppi di giovani verso piazza Triona, per rendere omaggio al Crocifisso esposto nella storica Vara lignea del ‘700 del maestro Bellacera. Ad accogliere turisti e curiosi in Piazza Triona ci saranno gli sbandieratori di Erice, i tamburinari di Maria Santissima del Balzo e la comunità di Bisacquino. Alle ore 18 la Vara lignea, portata a spalle da 50 uomini, uscirà dal portone principale della chiesa Madre per sfilare in processione preceduta dalla corona dei santi. La festa culminerà con i giochi pirotecnici in Via Orto.