"Elementi creativi", arriva la Festa dei Morti con spettacoli per i più piccoli

Ricominciano le attività culturali di “Elementi Creativi”, dedicate ai bambini con la “Festa dei Morti”, un momento di gioia con la distribuzione di doni e spettacoli per le famiglie di Cardillo, Tommaso Natale e la Settima circoscrizione di Palermo.

L’associazione “Elementi” vivrà e farà vivere così questa ricorrenza creando un’atmosfera magica per grandi e piccini tra bancarelle con doni, scatole piene di dolcetti e spettacoli per i più piccoli per proseguire ogni mese con appuntamenti culturali.

Alle 17 di sabato 30 ottobre si potrà assistere allo spettacolo “Amare con tutti i pesci” con il SoliDari-duo, coppia amante dei campeggi, del mare, esploratori di piazze, vicoli e di ogni altro luogo che li aiuti a guardare il mondo da una prospettiva diversa, a volte urbana, a volte bucolica. Uno spettacolo, pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni, che, immaginandosi in spiaggia, racconteranno le avventure di un giovane gambero la cui vita familiare comincia a stargli stretta. Il piccolo crostaceo vuole crescere e decide di abbandonare la casa dell'infanzia alla scoperta del mondo. Farà incontri strani, rane impiccione, pescatori stralunati, balenieri incalliti, donne motorizzate, sottomarini guidati da sergenti guerrafondai.

Alle 17 di domenica 31 ottobre, animazione e spettacolo del fuoco di Sara Viola adatto a bambini un po' più piccoli della fascia 3-10 anni, per conoscere i misteri del fuoco, e farsi ipnotizzare dalle sue acrobazie. L’ingresso è libero per entrambe gli spettacoli ma è necessario prenotare. Entrambi i pomeriggi si svolgeranno nella sede dell’associazione, “Elementi Creativi” in via Tommaso Natale n.78e (di fronte villa Boscogrande), anche sede del Teatro del Fuoco.

