Festa dei morti all'ex convento San Basilio tra artigianato, laboratori e spettacolo dei pupi

Nell’atrio dell’ex Convento San Basilio (in via San Basilio, 17) si svolgerà un pomeriggio all’insegna della riscoperta di una delle feste tradizionali più antiche e importanti della Sicilia: la festa dei morti, che ricorre ogni 2 novembre dell’anno.

L’iniziativa è stata pensata e organizzata dal Comitato Territoriale Olivella, un comitato di quartiere costituitosi qualche mese fa e che si è occupato, in pochi mesi, di riportare a galla eventi e frammenti di cultura palermitana totalmente dimenticati o accantonati. All’organizzazione hanno contribuito anche la confraternita del Ss. Crocifisso e le putie del quartiere. È proprio l’Olivella che si rifà teatro di questa essenza, tirando di nuovo fuori il vestito buono per celebrare i suoi morti.

Un intero pomeriggio da passare insieme nell'atrio dell'ex convento San Basilio, tra artigianato, laboratori per bambini e spettacoli dei pupi, schiticchio e buona compagnia. Sarà prevista l’esposizione di mercatini artigianali e di prodotti gastronomici tipici, laboratorio di frutta martorana e giochi per bambini, lo spettacolo dei pupi e un momento di schiticchio al termine della festa.

Un'occasione per rendere omaggio ancora una volta alla Sicilia più autentica, per far conoscere ai più piccoli un pezzo fondamentale della loro storia e per permettere ai più grandi di rivivere un tempo magari lontano ma mai dimenticato. Sono proprio le antiche tradizioni il cuore pulsante dell'identità di una città; il mutare della società porta inevitabilmente a un mutare dei rapporti umani, dell'estetica dei luoghi e delle loro dinamiche. Ci sono città, di cui Palermo è esempio lampante, in cui la memoria trova sempre il modo di riemergere, sopravvivendo allo scorrere dei secoli, anche quando il progresso che avanza sembra spazzarla via.

L'antico rione Olivella è, all'interno del centro storico della città, uno dei quartieri che maggiormente ha risentito del processo di gentrificazione in atto negli ultimi decenni, quello che vorrebbe le grandi città omologate al modello di capitale europea. Processo che ha cambiato molto dell'ambiente ma molto poco dell’essenza. La festa di oggi è aperta non solo alle famiglie dei quartieri del centro storico di Palermo ma a tutti i palermitani che volessero unirsi a questo momento di comunità.

