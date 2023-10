Una tradizione senza fine: tutti gli eventi per la Festa dei morti a Palermo

Tramandata dai nonni, resiste ad Halloween perché è una ricorrenza palermitana al 100 per cento che le famiglie fanno fatica a dimenticare. La Festa dei morti è una festa che sa di famiglia: così nella notte tra il primo e il 2 novembre in molte case, come vuole la tradizione, si lascia la tavola imbandita ai propri cari defunti che, per l'occasione, portano ceste di "scaccio", frutta di martorana, ossa di morto e pupi di zucchero ai bambini. Un modo per accogliere le preghiere dei propri cari in cambio di regali e dolcetti. A Palermo così non mancano manifestazioni, incontri, fiere e feste per celebrarla. Eccone una selezione (articolo in aggiornamento):

Cosa fare a Palermo per la Festa dei morti