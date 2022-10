Festa dei morti al laboratorio sociale Malaspina: giochi, laboratori e spettacoli per i più piccoli

In occasione della festa dei morti, il 2 novembre il Laboratorio Sociale Malaspina, in via Arrigo Boito 7, ha organizzato un’evento pomeridiano con giochi, laboratori e spettacoli per i più piccoli. L’iniziativa avrà inizio alle ore 16 e proseguirà per tutto il pomeriggio. Durante la giornata si alterneranno diverse attività, tra cui un laboratorio di frutta martorana organizzato dalle mamme del quartiere e uno spettacolo di bolle di sapone. Ci stanno giochi di gruppo, musica e una merenda offerta dai panifici e dalle pasticcerie del quartiere Malaspina.

Come vuole la tradizione dei morti, i bambini andranno a casa portando con sé un regalo, frutto delle donazioni ricevute nelle ultime settimane tramite una campagna di raccolta doni. Un modo, questo, per ridare valore agli oggetti usati e per ridargli nuova vita, riprendendo una usanza tanto vecchia quanto cara ai siciliani. Un’occasione per passare una delle feste più sentite in Sicilia in compagnia e per conoscere le attività e i volontari del Laboratorio. Il Labatorio Sociale Malaspina, infatti, è uno spazio sociale di quartiere che si trova nella zona Malaspina-Notarbartolo. All’interno dello spazio, aperto tutti i pomeriggi, sono attive diverse attività rivolte a grandi e piccoli: doposcuola, corsi sportivi, aule studio e così via.