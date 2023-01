I primi 50 anni del dj Charlie Mauthe, la festa da Le Candele

Cinquant’anni di esistenza vissuta al massimo e trentotto di carriera a fare ballare migliaia di persone in centinaia di discoteche nel continente europeo, con un riferimento musicale diventato il suo brand: gli anni Novanta del Ventesimo secolo. Così Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso in Europa, si prepara a festeggiare metà secolo con la grande festa “Freedom party 90”, che dopo tre anni torna il 21 gennaio alle 20 sulla pista da ballo de Le Candele in via Faraone 12 (a pochi metri dal centro Commerciale Conca D’oro) a Palermo.



Una serata in cui si celebreranno i prime 23 anni di “Crime of passion”, il disco che ha reso Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti. L’appuntamento sarà anche occasione per festeggiare i primi 22 anni dall’uscita delle hit dance, sempre firmate Charlie Mauthe “Knick Knack – come Back” (colonna sonora Renault e stacchetto delle veline del programma televisivo di Striscia la notizia”), gli otto dall’uscita di “Freedom man” (https://www.youtube.com/watch?v=5stfpNp-lZk) e il primo anniversario di “Goodbye bye” (https://www.youtube.com/watch?v=oY0iYJDLkgY). Per l’occasione saranno presenti i cantanti, le ballerine e i musicisti che hanno accompagnato la carriera di Charlie. La serata inizierà alle 20 con l’apericena con drink. Alle 22,30 avrà inizio lo show celebrativo di Charlie Mauthe. L’ingresso è 22 euro con apericena e drink. Dodici euro, con drink, per chi vorrà assistere solo allo show musicale.