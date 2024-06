Art Panorama festeggia sei anni: Al Piccolo parco urbano di Bagheria l'evento "Amore, musica e territorio"

Art Panorama, in occasione del sesto compleanno, festeggia con un evento unico che celebra la perfetta armonia tra musica e natura. Sabato 16 giugno al Piccolo Parco Urbano, dalle 17 a mezzanotte, otto Dj (Michele Maggiore, Santi Provenzano, Marco Greco, Scancarello + Cristian Vinci live, Riccardo Restivo, Miriam Casa, Giordano, Montana) pionieri nei loro generi musicali trasformeranno lo spazio verde in un palcoscenico di ritmi e melodie che spaziano dall'elettronica all’house, alla techno. Una line-up eccezionale pensata per far vibrare il cuore di tutti i partecipanti.

"Amore, musica e territorio", il nome scelto per l'evento pensato per valorizzare e celebrare la bellezza del Piccolo Parco Urbano, con numerose attività che permetteranno di godere appieno della natura circostante. Saranno presenti stand food&drink che metteranno a disposizione prelibatezze locali e rinfrescanti bevande gestite da “Palumbo” e “CuTtia”, oltre a un'area pic-nic per chi desidera rilassarsi e gustare i sapori locali in un'atmosfera informale e conviviale.