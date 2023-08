Festa dell'aquilone a Ustica: quattro giorni di appuntamenti dedicati ai bambini

Prosegue a Ustica, con numerosi appuntamenti, “Libro Fest - Villaggio Letterario”, il festival ideato e coordinato da Anna Russolillo, giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Mercoledì 9 agosto, dalle ore 18 alle 19, nell’Area Marina Protetta (piazza Umberto I) prende il via la “Festa dell’Aquilone della pace”: quattro giorni dedicati ai bambini dai 7 anni in su, che si concluderà il 12 agosto. L’iniziativa, ideata da Anna Russolillo, è a cura di Sonia Gervasio e Simone Assanti ed è organizzata dall’Associazione Lunaria A2 Onlus. Saranno proposti laboratori per la realizzazione degli aquiloni con materiale di riciclo dedicati alla pace: ogni bambino avrà a disposizione un kit per realizzare il suo aquilone, personalizzandolo con disegni, poesie, filastrocche. L’ultimo giorno (il 12 agosto) gli aquiloni saranno portati in volo per far arrivare il proprio messaggio di pace lì dove “vivono adulti e bambini che hanno perduto il sorriso”. Il titolo della Festa è basato sul libro “Aquilone della Pace” (Villaggio Letterario 2021) di Sara Favarò, illustrato da Umberto Marsala.

Sempre mercoledì 9 agosto, alle 22, ancora nei locali dell’Area Marina Protetta di Ustica “Isole tirreniche a confronto: Ustica, Procida, Lipari, Ischia”, incontro con Francesca Spatafora, Anna Russolillo, Sonia Gervasio. Modera Franco Foresta Martin. Si farà il punto, con un approccio multidisciplinare, su queste isole: luoghi che sono un fondamentale osservatorio delle complesse vicende storiche del Mediterraneo antico e moderno, una straordinaria finestra sui segni delle presenze antropiche che, nel corso dei secoli, hanno interagito con l’ambiente e le sue peculiarità. Queste sono le prime quattro isole scelte come protagoniste dei volumi a più mani della Collana studi “Gente Cultura e cucina” di Villaggio Letterario, che hanno in comune tante caratteristiche, a partire da quel passato preistorico che le ha viste tra l’altro emporium della Media Età del Bronzo.

L’edizione 2023 di “Libro Fest Villaggio Letterario” è organizzata e promossa dall’associazione Villaggio Letterario, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Ustica, in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Ustica, il Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, la Brown University, il Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, il Museo Scienze della Terra di Ustica, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lunaria A2 Onlus. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.