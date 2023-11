Festa dell'albero agli agrifogli giganti di Piano Pomo: l'escursione per famiglie

Distanza: 4,5km

Dislivello: 250mt

Difficoltà: facile

Escursione adatta alle famiglie per festeggiare la Festa dell'Albero. La nostra saranno i monumentali agrifogli di Piano Pomo, fra i più grandi d'Europa. Saliremo lungo un bosco di querce, fino a raggiungere la quota faggi al pagliaio di Piano Pomo, dove ci fermeremo per il pranzo e per realizzare attività ludico-didattiche per i più piccoli. Numerosi gli scorci panoramici ed i tratti all'ombra del bosco.