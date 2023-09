Dopo più di trent’anni, per volontà dell’Amministrazione comunale - guidata dal sindaco Carlo Ferreri - torna domenica 24 settembre 2023, la Festa dell’Agricoltura a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Ad organizzarla il Comune di Santa Ninfa con il contributo dell’Assessorato Regionale Agricoltura e con la collaborazione delle cantine, degli oleifici, dei caseifici, delle aziende agricole del territorio, di Legambiente e della Pro Loco Santa Ninfa.

Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della gastronomia locale e del divertimento. Il programma prevede sfilata di carri e trattori, dimostrazioni antichi mestieri, laboratori per bambini, stand gastronomici, spettacolo folk. Chiudono la giornata il duo comico siciliano "Trikke e Due Cabaret" formato da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi. Tante risate e poi tanta musica e ballo per tutti. Un programma ricco di eventi per grandi e bambini. Numero per informazioni 328.7161268.

? Domenica 24 settembre, dalle ore 9.30, nel viale Pio La Torre e in Piazza Cristo Risorto. Vi aspettano tante altre sorprese!