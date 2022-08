Notte di Ferragosto e white party allo Stand Florio

Le regole sono semplici: la notte di Ferragosto da festeggiare, il dress code rigorosamente bianco e tanta musica. Tutto questo caratterizzerà il “Ferragosto night”, il 14 agosto alle 20,15 allo Stand Florio in via Messina Marine 40, in un evento curato da Dorian. Si comincia con la cena, che prevede il tavolo riservato, cena esclusiva, vino e i drink serviti al tavolo. L’ingresso con cena costa 35 euro. Dopocena 15 euro.



Alle 22 tocca ai i 4Quantico, capitanati dalla cantante Roberta Bello, protagonisti di una serata dove ripercorreranno la storia del rock in chiave progressive-contemporanea. Una rilettura quasi fisica della sostanza primordiale e unitaria del ritmo. Seguiranno i suoni tra il reggae e il pop di MtM Featuring Raymond Wright e poi si ballerà tutti di bianco vestiti con Silvio Randazzo alla consolle. Per prenotare un tavolo visitare la la pagina Facebook