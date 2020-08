Ferragosto a Cefalù, visita speciale in notturna agli itinerari del Duomo

Dopo il grande successo degli scorsi appuntamenti, sabato 15 agosto 2020 in occasione del Ferragosto, e in concomitanza con la festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, torna la quarta Notte di Visite Speciali agli Itinerari della Cattedrale di Cefalù.

Un’occasione unica per celebrare la Bellezza di un luogo carico di storia e di cultura, un’esplosione di emozioni da vivere in chiave notturna al fine di trascorrere un Ferragosto memorabile! “Lasciatevi stupire da una visita suggestiva, ammirate il panorama notturno dalle bifore delle Torri, percorrete nel silenzio il passetto lato sud dei Tetti della Basilica... concludete la visita con il meraviglioso Chiostro Canonicale, opera di inestimabile Bellezza”.

Le visite agli itinerari si svolgeranno eccezionalmente dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e permetteranno l’accesso alle Torri, ai Tetti lato sud, ai Mosaici del catino absidale, alla Sacrestia, al Tesoro, al Salone Sansoni, alla Cappella Vescovile e al Chiostro Canonicale. “La Cooperativa Il Segno è pronta ad accogliervi con l’entusiasmo di sempre!” Le prossime visite notturne si svolgeranno nelle seguenti date: 22 agosto e 12 settembre. Al fine di rendere la visita del tutto sicura gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza degli attuali protocolli di sicurezza e delle normative vigenti.

L’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati, accedendo unicamente da Via Passafiume (fianco destro della Cattedrale). L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita e avere un abbigliamento adeguato. Per evitare che si possano formare file ed assembramenti è consigliabile effettuare l’acquisto dei ticket online sul sito web ufficiale www.duomocefalu.it dove sarà possibile acquistare il salta-fila e accedere direttamente ai percorsi selezionando la fascia oraria desiderata per la visita.