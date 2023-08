Cena a base di pesce con vista sulla città, notte di Ferragosto alle Terrazze del Sole

Chi dice che il Ferragosto si debba per forza trascorrere al mare? Vi invitiamo ad andare controtendenza e scegliere Le Terrazze del Sole per passare insieme la festa più attesa dell’estate. Lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 19:30, potrete gustare una cena creata ad hoc per l’occasione nella nostra terrazza Pretoria. Ecco il menu:

Entrée

Piccola cheesecake al bicchiere con frolla al limone, salmone tartare e crema di avocado

Antipasto

Fagotto di spada fumè con cuore di burrata al timo, insalatina di seppia con filetti di datterino confit e granella di pistacchio e caponata di polpo fritto con scaglie di fondente 70%

Primo piatto

Busiata di pasta fresca con sugo di ricciola e gambero e briciole di brisée al rosmarino

Secondo piatto

Scrigno di cernia con ortaggi moneta croccanti, salsa allo zafferano e gambero grigliato

Dolce

Composta di frutta con gelato spagnola e cioccolato

Acqua e vino inclusi. Costo: 60€ a persona.