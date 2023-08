"Il sogno di una notte di mezza estate", Ferragosto italiano al Costa Ponente

"Il sogno di una notte di mezza estate". Tutto pronto per il Ferragosto italiano al Costa Ponente, a Capo Gallo. Buon cibo e buona musica, in una location unica, sono gli ingredienti della notte più calda dell'anno al circolo nautico di via Giuseppe Pavone, 91.

La serata inizia alle 20,30. In prima serata cena spettacolo con il live dei Groovy Kind. Il menu prevede:

Antipasto buffet con verdurine in pastella, fantasie di tartine, arancinette carne e burro, finger food dello chef, angolo dello Street food (focaccine con milza, panelle, crocché, sfincionello palermitano, moffoletta, involtini di melanzane, involtini di bresaola rucola e fior di latte e cornetti salati misti, insalata di polpo e patate, caponata bianca di spada, fritturina mista di pesce, salmone marinato e stracciatella di bufala.

Un primo piatto a scelta tra mezze busiate con ricciola, vongole e pomodorini su crema di melanzane, calamarata con ragù di chianina su crema di piselli.

Frutta di stagione con crostatina di gelo di melone. Acqua e vino delle cantine e spumante per il brindisi. Ingresso dopo cena per il party 20€ con drink in lista Licata. Privè divanetto 30€ con voucher. Dj set Mauriziotto e Cristiano Caeti