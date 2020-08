Notte di Ferragosto al Costa Ponente con la musica e i sapori del mare nella riserva naturale

I sapori del mare e la musica per una notte di Ferragosto indimenticabile nella bellezza della riserva naturale di Capo Gallo. Al Costa Ponente a partire dalle 20-20,30 si festeggia la notte più calda dell'estate con un aperitivo di benvenuto in terrazza. Il menu prevede fritturine miste offerte in vassoio a braccio, angolo focaccine siciliane live e angolo polpo bollito live.

Si entra così nel vivo della serata con un antipasto al piatto: caponata di pesce spada, ostrica francese e rollatine di salmone con formaggio caprino. Primo live di paella valenciana e secondo di tonno alla brace con cipolla di Tropea e trancio di Pesce del giorno su schiaccia di patate al timo. Frutta di stagione e gelo di melone, caffè, acqua naturale e frizzante, e Coca Cola. Prezzo 50 euro a persona, menu bimbi 25 euro (anelletti al forno, cotoletta e patatine fritte).