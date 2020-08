Notte di Ferragosto, la musica dal vivo e i sapori della terra e del mare tra gli agrumi di Baglio Ciachea

La musica dal vivo e i sapori del mare e della natura, incorniciati in un luogo magico, tra il verde e i profumi del giardino di Baglio Ciachea, a Carini. Il tutto nella notte più lunga e calda dell'estate. Il ristorante di via Pertini si prepara a festeggiare il Ferragosto con la musica dal vivo - chitarra e voce - con i Duè. Prenotate il vostro tavolo nel nostro splendido giardino che profuma di agrumi, in zona Parco degli Ulivi – Strada SP3 per Torretta. E' necessario munirsi di mascherina nel rispetto delle norme anti-Covid.

Antipasti

Mosaico di Mare e Pesche Marinate allo Zenzero

Gamberi Rossi Scottati al Lardo di colonnata su Crema di

Patate e Chips di Pane Croccante .

Primi

Risotto con Ragù di Cernia,Capperi e Filangè di Pomodorini

Tortelli di Aragosta in salsa ai Crostacei e Lime

Secondo

Trancio di Pesce su crema di Zucchina e caponata leggera di

ortaggi.

Dessert

Gelè di Anguria e Granita di Mandorla

Acqua e Vino 40 Euro