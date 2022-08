La notte di Ferragosto al Costa Ponente tra fuochi d'artificio vista mare e dj set

Il circolo mautico "Costa Ponente" - via Giuseppe Pavone 91, Mondello - presenta la sera del 14 agosto 2022 sul mare di Mondello con una cena e intrattenimento per tutta la notte.

Menù di Ferragosto

Ricciola imperiale affumicata

Tagliatella di seppia su petalo di pomodoro ramato al sale vaniglia

Ostrica francese

Risotto ai frutti di mare e Franciacorta

Busiata fresca con ricciola, vongole, concassè di pomodoro fresco su crema di melenzane

Cupoletta di pesce spada in crosta di pistacchio di Bronte

Parfait di mandorle

Intrattenimento con la musica anni '60 e il rock and roll anni '50 con i "Beat and Roll" di "Groovy Kind". A seguire fuochi d'artificio sul mare di Mondello e dj set. Una fantastica serata in uno dei luoghi piu' affascinanti della città. Ingresso 60 euro a persona, 30 euro ridotto bambino.