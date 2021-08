Notte di Ferragosto a Isola delle Femmine, i Weman sulle terrazze dell'Open Sea Dorian

La cena a base di pesce, la piattaforma in riva al mare dove potere fare il bagno e la musica dei Weman. È una triangolare per una notte di Ferragosto perfetta quella proposta per il 14 agosto dalle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.

Si comincia alle 20 con la cena a base di pesce. Saranno serviti come antipasti: ostriche, sautè di cozze e vongole, gambero in pasta kataifi, insalata di polpo e patate, caponata di spada. Seguiranno i primi: paccheri con pesto di pistacchio e gambero rosso e ravioli al salmone con stracciatella di buffala. Tra i secondi sono previsti: trancetto di ricciola, gambero rosso e tartare di patate e lime. Tra i dessert: frutta di stagione e gelato al limone. Saranno serviti inoltre acqua e vino (una bottiglia ogni 4 persone).

Alle 23 al via il concerto dei WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. Seguirà dj set con Disma. A mezzanotte sarà messo a disposizione il servizio dei bagnini per chi vorrà fare il bagno a mezzanotte.



