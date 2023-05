Sotto il fascino della Luna: da Villa Mirto alla scoperta dei segreti del satellite naturale

Una serata dedicata all'osservazione ad occhio nudo e al telescopio delle costellazioni e delle montagne lunari. Durante la serata i partecipanti potranno osservare e anche fotografare la Luna al telescopio, con i propri smartphone.

Tipo attività: osservazione astronomica ad occhio nudo e al telescopio

Durata: 2 ore circa (dalle ore 21:00 alle 23:30 circa)

Età minima consigliata: 6 anni

Note: necessarie torcia elettrica (preferibilmente rossa) e giacca a vento impermeabile

Descrizione

Cosa osserveremo nel corso della serata:

i pianeti Venere e Marte

la Luna al Primo Quarto

le costellazioni della stagione, come Leone, Vergine, Boote, Ercole

stelle doppie come Mizar ed Epsilon Lyrae

ammassi di stelle come M44 e M13

Chi vorrà potrà scattare una foto della Luna al telescopio, con la guida tecnica del nostro astrofilo. Per partecipare necessario prenotarsi tramite il link indicato. L’appuntamento è alle 21 all’Agriturismo Villa Mirto - dopo l’apericena. Chiedete al personale della struttura in quale area recarvi per partecipare all’evento. La fine dell’attività è prevista approssimativamente per le 23:30.