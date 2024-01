"Fantasy Christmas", lo spettacolo per i più piccoli al Re Mida casa cultura

Una storia che trasformerà il malumore di un burbero dottore nei confronti del Natale in pura magia. Tutto questo è “Fantasy Christmas", lo spettacolo per bambini della Compagnia Meraviglioso. L’evento fa parte del programma natalizio realizzato dal Comune di Palermo. Appuntamento sabato 6 gennaio, alle 17:15, al Re Mida - Casa Cultura, in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo). Ingresso gratuito.



Grazie a un via vai di personaggi tipici e buffi e a una bambina dagli occhi sognanti, che racchiude in sé il vero spirito natalizio, il dottore riuscirà a ricredersi e a portare in dono la cosa più bella che esista: l'amicizia. Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 0917467677.