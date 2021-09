Concerti di fine estate con i Fammelo Doppio, il rock italiano al Solart di Capaci

Amici del rock italiano secondo appuntamento della settima, una location che non ha bisogno di presentazioni e una cucina che delizierà i vostri palati. Venerdì 3 settembre al Solart Village di Capaci per una serata all'insegna del ottimo cibo e la buona musica con il sound dei Fammelo Doppio. Un'ampia terrazza con aria giochi bambini ed un palco allestito per l'occasione daranno vita ad una serata all'insegna del divertimento, ottimo cibo e buona musica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...