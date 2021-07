Musica sul lungomare di Porticello, Fammelo Doppio in un concerto live al Tosto chiosco

Venerdi 2 luglio l'omaggio al rock italiano dei Fammelo Doppio al Tosto Chiosco sul lungomare di Porticello. Un abbinamento perfetto in prima serata la partita della nostra nazionale e dopo del buon sano rock italiano. È consigliata la prenotazione per garantirsi un tavolo ja soprattutto per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

