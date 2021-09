Concerti e cene a suon di rock italiano: i Fammelo Doppio live a l'Elite restaurant

Siamo il benvenuto al mese di settembre e lo facciamo il primo giorno utile, mercoledì 1 settembre live music a L'elite Resturant in compagnia degli amici di Night Lovers e Always Smile Event's che cureranno nei dettagli l'organizzazione dell'evento. Dalle 20:00 la cucina della location sita a Palermo in Piazza Francesco Napoli 7 metterà a disposizione i diversi tipi di apericena sotto indicati

Tagliere di salumi €12 con drink

Tagliere di carne €16 con drink

Tagliere di pesce €20 con drink

Tagliere di crudite' €25 con drink

Dalle 22:00 live rock italiano dei Fammelo Doppio.

