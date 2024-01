Primo family village al Palagiotto: la fiera dedicata a grandi e piccini con giochi e stand

La 1° fiera dedicata ai bambini e alle famiglie il 22/23/24 marzo 2024 al Palagiotto di Palermo in Piazza Chinnici ci sarà il “Family Village”, organizzato da Uniast (unione nazionale imprese animazione spettacolo e turismo) un evento fantastico e unico nel suo genere con tante aziende che lavorano per soddisfare ogni giorno le esigenze delle famiglie e dei loro piccoli eroi.

Tante attrattive, un palco montato per l’occasione dove si esibiranno tanti artisti, giocolieri, trampolieri, maghi, artisti di bolle di sapone, circensi, cantanti, ballerini, youtuber, animatori, esibizioni di primo soccorso al bambino, illustrazioni di salvataggio, laboratori creativi, sfilate e tanto altro.

In giro per la fiera troverete tanti stand che illustreranno i loro servizi e vi allieteranno con tante sorprese. I vostri piccoli incontreranno in giro per la fiera i loro personaggi preferiti e i vari artisti. All’interno sarà allestito anche un angolo ristoro con tante prelibatezze per permettere di permanere anche l’intera giornata e assistere a tutto il palinsesto. L’ingresso al Family Village sarà totalmente gratuito per permettere a tutte le famiglie di godere dell’evento e conoscere le aziende che li accompagnano in ogni fase della crescita.

Giorni e orari

Venerdì 22 marzo

dalle 9.30 alle 13.30 dedicato agli imprenditori del settore

dalle 16.00 alle 24.00 ingresso famiglie e bambini

Sabato 23 marzo

dalle 10.00 alle 24.00 ingresso famiglie e bambini

Domenica 24 marzo

dalle 10.00 alle 23.00 ingresso famiglie e bambini