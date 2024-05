"Falsetti, abbozzi cantabili", all'Archivio storico la presentazione dell'ultimo lavoro di Gregorio Modestini

Al via la presentazione dell'ultimo lavoro poetico del rinomato compositore e scrittore Mario Gregorio Modestini, intitolato Falsetti, Abbozzi cantabili. L’incontro si terrà a Palermo presso l'Archivio Storico, il 17 maggio alle ore 17, e fa parte delle iniziative del "Maggio dei Libri 2024", sotto il tema "Se leggi ti lib(e)ri", promosso dal Comune di Palermo - Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, Ufficio Biblioteche e Spazi Etnoantropologici.

L'autore sarà accompagnato da figure illustri e amici come Gaetano Basile, Piero Longo e Giusi Patti Holmes, con la presenza del produttore ed editore Francesco Panasci del gruppo Panastudio.

Il libro "Falsetti, Abbozzi Cantabili" rappresenta un viaggio intimo attraverso le passioni multiformi di Modestini, che si districa tra musica, poesia e narrazione con un'ironia sottile e penetrante. Conosciuto anche come "Musicus et Magister", Modestini ha sempre unito la sua profonda erudizione musicale a un fervente interesse per la letteratura e la filosofia.

In "Falsetti, Abbozzi Cantabili", l'autore esplora la dissonanza tra il titolo originale e il contenuto dell'opera, riflettendo sulla propria vita e carriera con un misto di serietà e autoironia. Il libro si configura come una collezione di "leccate dediche" che, nelle parole di Modestini, servono a "sopravvivere a… a tutto".

Durante la presentazione, Mario Gregorio Modestini condividerà aneddoti sulla sua carriera, tra cui il suo incontro con la leggendaria cantante napoletana Mirna Doris, e discuterà del ruolo della poesia e della musica in un'epoca segnata da grandi sfide sociali e culturali.

Un momento di aggregazione tra appassionati di musica, letteratura e arte, un invito a partecipare a questo incontro unico con uno degli artisti più poliedrici del nostro tempo. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, contattare a mezzo whatsapp al n. 3791864663. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di alta cultura e profonda riflessione. Mario Modestini – Una voce unica che canta la complessità dell'esistenza.