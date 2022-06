“Tramonto al punto trigonometrico”: passeggiata sul Monte Catalfano

10 euro per gli adulti. 8 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni

E' praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare (Bernard Williams). Falcon Walks organizza una passeggiata sul Monte Catalfano: “Tramonto al punto trigonometrico”. Punto di incontro: Via Sant'Isidoro Monte 1, CAP 90011 Bagheria (PA) alle 18 Sabato 25 Giugno 2022. Rientro previsto per le 23. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, torcia, cena a sacco e dell'acqua, ceneremo dentro la grotta dell’Eremita.



La prenotazione deve avvenire, tramite Whatsapp e/o sms al numero +39 329 2236060 oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.