Un sabato sera a tutto jazz: la musica dei Fake five latin jazz alla Tonnara Bordonaro

Un sabato sera a tutto jazz. Latino per l’esattezza. Quindi, fatto di tanta energia e movimento. I Fake five latin jazz suonano il 6 agosto alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

Alle 22 avrà inizio il concerto dei Fake five latin. Sul palco: Carmelo Clemente al pianoforte Luca La Russa al basso, Federico Mordino alle percussioni e Vincenzo Salerno al sassofono. In scaletta brani di Tito Puente e Mongo Santamaria per quanto riguarda il comparto più tradizionalmente latino, e Coltrane e Dizzie Gillespie per il comparto più jazzistico. Spiccano anche adattamenti di artisti contemporanei come Kenny Garret e Poncho Sanchez. È consigliata la prenotazione attraverso il sito.