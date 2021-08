Ficarazzi, Fakarazz Festival dal 27 al 29 agosto

Fakarazz, la tre giorni dedicata alle eccellenze artistiche e culturali patrocinata dall'unione dei comuni Corvo-Eleuterio e l'assessorato regionale al turismo. Fakarazz Theater & Comics - attori e comici di qualità del mondo teatrale e televisivo. Si parte giorno 27 con "Ho scagliato la prima pietra" con Giovanni Cacioppo

Il giorno dopo tocca a Writers Cafè - incontri con l'autore. Alle ore 18 Catena Fiorellp presenta il suo libro "Amuri" Terrazza La Martinica Resort, alle ore 22:00 "L'impollinatore con Giovanni Guidelli e Francesco Grifoni. Il 29 invece "Saremo una quarantena" con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco.

Per il Direttore del Festival Dario Guarcello si tratta di una nuova scommessa in un territorio le cui potenzialità sono immense grazie al patrimonio culturale e naturalistico presenti nello stesso. Fakarazz è il primo festival che vuole dare un forte segnale di rilancio e ripresa del mondo artistico, siciliano e non, nel paese di Ficarazzi.

