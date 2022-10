Luoghi del cuore Fai, passeggiata letteraria al Giardino Inglese

Comunità Narranti Palermo ha scelto il Giardino Inglese come luogo del cuore Fai e con il pretesto di invitarci a firmare per l'elezione a luogo del cuore non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per una passeggiata letteraria fra alcuni luoghi "eletti" come luoghi del cuore della nostra infanzia o gioventù, per curiosare tra le loro storie ma anche per inventarne e proporne di nuove, in versi (poesie) o prosa (racconti)

Iniziativa programmata per domenica 9 ottobre alle ore 10, dal comitato di associazione "Illuminiamo il Giardino Inglese Mattarella" per i luoghi del cuore FAI all'interno del "Giardino Inglese Piersanti Mattarella". Sei soste letterarie tra racconti e poesie proposte dagli organizzatori e produzioni nuove o note inviate tramite modulo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HOkupq6AXwQj1VAneD78Hfxv61I3HJ41SwsYfglW2WH_0Q/closedform dai partecipanti, con la promessa, di realizzarne successivamente una pubblicazione digitale gratuita.

Ecco le stazioni e i temi su contesti presunti o liberamente ispirati:

1. Ponticello su pirrera - Tema: il ponte dei pegni d'amore;

2. Fontana centrale con statua bimbi - Tema: Io non ho paura / solo un gioco (statue Rutelli);

3. Canaris a Scio - Tema: La barca imprigionata (complesso scultoreo Civiletti);

4. Sotto il grande Ficus - Tema: Illusione d'eternità

5. Spianata dei pini - Tema: l'agorà, luogo di incontro tra diverse culture

6. Alla casa del Custode - Tema: il Custode

La passeggiata letteraria si conclude e ognuno potrà ricevere informazioni sul progetto e la raccolta firme per il Fai. L'evento è aperto a tutti, anche a chi non deve leggere ma vorrà comunque ascoltare e passeggiare con noi.

Per candidare alla lettura Poesie o Racconti, potrà compilare entro il 30 settembre, poesie o racconti d'autore o autoprodotti.

Per i requisiti delle produzioni leggete il modulo al seguente link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf9HOkupq6AXw.../viewform Verrà dato spazio, tra i partecipanti, davanti ad ogni area di sosta scelta, per la lettura indicativa massima di 5 produzioni letterarie. Ad eventuali produzioni non lette verrà comunque valutato uno spazio in una raccolta curata da Comunità Narranti Palermo senza alcun scopo di lucro.

Dopo l’evento, infatti, gli scritti raccolti potranno essere riuniti da Comunità Narranti Palermo in una pubblicazione successiva che verrà diffusa gratuitamente tramite i nostri canali social, pertanto è obbligatorio, compilare il modulo in ogni sua parte.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente sempre le indicazioni degli organizzatori, astenersi dall’intraprendere, con decisioni personali, varianti al percorso prestabilito, vi invitiamo pertanto a non precedere gli organizzatori. Il gruppo Comunità Narranti Palermo non è un'associazione né tanto meno un organizzatore di eventi turistici, pertanto non esiste alcuna polizza infortuni.

Evento gratuito di aggregazione spontanea.