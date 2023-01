"Il Dio bambino", Fabio Troiano in scena al Teatro Massimo 

Martedì 4 aprile alle 21 al Teatro Massimo va in scena "Il Dio bambino" di Fabio Troiano. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo Il dio bambino prosegue e approfondisce, dopo Parlami d’amore Mariù e Il Grigio, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni.

Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, Il dio bambino racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica, potente contemporaneità.

La regia di Giorgio Gallione, prezioso motore di una rinnovata vita scenica del teatro di Gaber (recente il suo applauditissimo Il Grigio con Elio), valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti, qui atteso a una funambolica prova d’attore.

Condizioni:

I posti vengono assegnati dalla biglietteria del Teatro Massimo.

Se acquisti piu di un biglietto, i posti sono assicurati come affiancati.

L'accesso alla sala del teatro potrà avvenire solo da mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Si raccomanda la massima puntualità.

Validità:

Il voucher è valido per la data scelta dello spettacolo selezionato.

Come funziona:

1) Acquista l'offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con in allegato il voucher valido per l'ingresso

4) Presenta il tuo voucher al personale del teatro per poter accedere alla sala.

