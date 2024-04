Fabio Rizzo & Mezz Gacano in concerto per la Pietra lunare alla Fabbrica 102

Fabio Rizzo & Mezz Gacano In concerto per La Pietra Lunare, lunedì 15 Aprile a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 21. Chitarrista siculo dal tocco arcaico Fabio Rizzo è un artista polivalente. Esploratore del patrimonio musicale mediterraneo oggi ricerca un nuovo linguaggio melodico grazie alla chitarra microtonale. Musicista e produttore è anche e soprattutto autore e regista radiofonico, famoso per essere stato il fondatore degli Indigo Studios di Palermo e dell’etichetta discografica indipendente 800A Records in anni non sospetti di sforzo musicale. Regista fisso su Radio2 e autore delle musiche originali delle trasmissioni Rai. Ha firmato la colonna sonora del film Spaccaossa, presentato alla Giornata degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia e finalista ai premi David di Donatello 2023. Oggi cura la direzione artistica di Mondo Sounds Festival e di Vita ra me Vita e fa parte di Lero Lero, collettivo di studio, ricerca e sperimentazione sulla musica di tradizione orale siciliana. Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) è un chitarrista ma soprattutto compositore elettronico agitatore di piazze musicali. Polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” Mezzatesta è sempre al centro di operazioni ardite che seguono un mantra: la musica prescinde gli stili e i generi solo dopo averli attraversati e approfonditi…