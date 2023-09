Fabio Concato tribute: il concerto live sul palco del Miles Davis jazz club

Fabio Concato ha narrato in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità, regalandoci delle vere e proprie poesie in musica. Dotato di grande estro musicale, vicino anche al mondo musicale brasiliano e latino, autore raffinatissimo dotato di grande umorismo, molti suoi brani fanno parte della storia del cantautorato italiano. Benny Amoroso vuole omaggiare la sua produzione musicale con una reinterpretazione in chiave jazz, in piena armonia con la sensibilità dell’autore.

Manfredi Messina voce

Benny Amoroso tromba

Giovanni Conte piano

Giacomo Bertuglia basso

Sergio Calì batteria

Prenotazioni con cena menù alla carta e contributo concerto euro 6