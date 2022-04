A Termini uno degli eventi più attesi per gli amanti degli animali, torna l'expo canina

Dopo due anni di stop forzato, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, nella città alle pendici del monte San Calogero il prossimo 8 maggio si svolgerà l’ottava edizione dell’expo canina cittadina. Nella splendida cornice della villa comunale Nicolò Palmeri, ancora una volta, si raduneranno gli appassionati cinofili, famiglie, comitive accompagnati dai propri amici a quattro zampe per trascorrere una giornata tra natura e divertimento. Il programma, infatti, prevede l’alternarsi di momenti ludici per coloro che parteciperanno, fino al gran finale del "best show". Il tutto accompagnato dalla selezione musicale Arcodix dj.

A giudicare i nostri amici a quattro zampe sarà una giuria di esperti nel settore. All’expo canina potranno partecipare sia cani di razza che meticci, a partire da tre mesi di vita. L’expo canina è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e gli amanti dei cani che quest’anno si svolgerà nella città imerese per la sua ottava edizione. Nata nel 2012 con l’associazione Guardie ambientali con la presidenza di Laura Muriella, questa manifestazione deve la sua prima edizione alla voglia di creare un evento da dedicare interamente al migliore amico dell’uomo. Il grande successo ottenuto dalla prima edizione ha sorpreso piacevolmente gli organizzatori al punto da convincerli a replicarla l’anno successivo. A curare l’organizzazione della seconda edizione è stata l’associazione Arca di Giuseppe Purpi, rinnovando il successo della prima edizione. A partire dal 2016 il testimone dell’organizzazione è passato dall’associazione Arca all’associazione Deluxe Gold asd di Vincenzo Chiara, organizzatore attuale dell’evento e già co-organizzatore sin dalla seconda edizione.

La crescita esponenziale del successo dell’expo canina di Termini Imerese ha portato sempre più commercianti e attività a credere nella potenzialità della manifestazione. Non solo un evento durante il quale la cura del cane è posta al primo posto (con spazi riservati, acqua e croccantini in quantità, coccole e giochi), ma che intende essere anche un momento di svago e convivialità per tutti i partecipanti, dai bambini agli adulti. Una grande attenzione è stata sempre posta per la sicurezza personale e collettiva, per l’organizzazione si tratta infatti di "una giornata tra scorrere con gioia, ma in sicurezza".

"Quando è stata organizzata la prima edizione, a cura di Laura Muriella, nessuno si aspettava il grande successo ottenuto, che con il trascorrere degli anni si è triplicato. Durante questi lunghi anni - afferma Vincenzo Chiara, presidente dell’associazione Deluxe Gold asd - abbiamo avuto modo di conoscere famiglie provenienti da tutte le città della Sicilia per partecipare alla nostra manifestazione. Questo ci ha sempre sorpreso e fatto dedurre quanto una manifestazione come questa sia importante per far conoscere anche le bellezze della nostra città. Come organizzatore - prosegue - ho sempre messo al primo posto il benessere degli animali e così sarà ogni anno. Ci tengo a dire che all’interno della villa saranno presenti spazi coperti, per assicurare spazi di ombra per i nostri amici a quattro zampe e le loro famiglie, così come saranno presenti stand gastronomici. Come organizzazione ci teniamo che tutti possano stare bene durante la nostra manifestazione. Inoltre, vi assicuriamo una giornata ricca di divertimento, da trascorrere serenamente e chissà magari tornando a casa con qualche premio".

Programma

Dalle ore 9 alle 10.30 sarà possibile iscriversi; ore 11,30 inizio giudizi; ore 13,30 pausa pranzo; ore 14.30; fine pausa pranzo; ore 16 best show. Data 8 maggio 2022, villa comunale "N. Palmeri", Termini Imerese (Palermo). Contatto telefonico per informazioni o iscrizioni: 3886971729 - 3394652128.