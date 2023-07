A Palermo torna l'Exmusik Fest, il festival musicale alla sua seconda edizione

L’ExMusik Fest è un festival ideato e realizzato nel 2022 da Valerio Cipolla e Andrea Chifari (leader delle band palermitane Smokeden e Bliss).

Quest’anno anche la seconda edizione si terrà negli spazi dell’Ex Convento San Basilio (anche noto come ExKarcere, Via San Basilio, 17) e si svolgerà in due serate, il 29 e il 30 luglio.

L’offerta musicale si allarga, nelle due line up troviamo infatti:

• Bliss;

• Smokeden;

• Haunted Atoms;

• Luglio 1984;

che hanno preso parte alla scorsa edizione, ma anche:

• Not Another Prayer;

• State of Neptune;

• Cerberus Heads;

• Vulthoom;

• SVEM;

• Mosquitos Like Helicopters;

• Nurturance

Un’altra novità della seconda edizione è la creazione di un bando per artisti che potranno proporre la propria opera creativa a tema “musica” con la possibilità di esporla durante le serate del festival. L’obbiettivo è quello di creare un ambiente artistico e musicale di totale condivisione. L’evento avrà inizio alle 19, i biglietti (5 euro per giorno / 8 euro per due giorni) saranno disponibili in loco a partire dalle 17:30 del 29 e del 30 luglio. Un evento organizzato da giovani musicisti per amanti della musica di tutte le età. Citando lo slogan del festival: “Per far sentire a Palermo che i giovani ci sono”.