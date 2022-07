Nasce l'Exmusik Fest, un festival organizzato da giovani musicisti palermitani

Nasce l’ExMusik Fest, un nuovo festival ideato e realizzato in autonomia da Valerio Cipolla e Andrea Chifari (i leader delle band palermitane Smokeden e Bliss), che si terrà negli spazi dell’Ex Convento San Basilio (un tempo noto come ExKarcere, Via San Basilio, 17). Sabato 23 luglio si esibiranno i BLISS, gli Smokeden, i New Normal, gli Haunted Atoms e i Luglio 1984.

I Bliss sono una band grunge/alternative rock con influenze progressive, metal e stoner, formatasi nel 2017 e prodotta dall’etichetta discografica palermitana “Mind”. Negli ultimi anni si sono distinti a Palermo con la pubblicazione dell’album di debutto “Ineptitude”, anticipato dall’uscita del singolo “Mind Blown”, con numerosi concerti e partecipazioni a contest e festival.

Gli Smokeden sono una band grunge/alternative rock formata nel 2021 che si è distinta nel panorama palermitano per un sound più graffiante e crudo. La band collabora spesso con i Bliss. Una delle caratteristiche distintive della band è l'intercambiabilità fra chitarrista e bassista, i quali scambiano gli strumenti e si alternano alla voce durante i live. Attualmente sono in fase di scrittura e produzione del primo album.

I New Normal sono una band indie/space/alternative rock formata nel 2021. Palermo ha potuto fare la loro conoscenza grazie a diversi live di grande impatto. Una loro particolarità è che il ruolo di cantante venga ricoperto dai tre membri del gruppo. Il primo singolo, “She Used”, anticipa la pubblicazione del loro primo album.

Gli Haunted Atoms sono la band più giovane di questo festival. Anche loro si distinguono dai colleghi per stile compositivo e tendenze musicali, pur condividendo la stessa passione per la musica rock anni ‘90. Al momento sono alle prese con la scrittura del primo album.

I Luglio 1984 sono una band math prog rock con influenze fusion e jazz. Sono sicuramente il gruppo più sperimentale tra i cinque in cartellone. La loro straordinaria capacità di sperimentazione, e multiformità di linguaggi rende i brani unici dei veri e propri viaggi musicali. Al momento stanno raccogliendo materiale per la realizzazione di un Ep. L’evento avrà inizio alle 18:30, i biglietti saranno disponibili in loco a partire dalle 17.30 del 23 luglio.