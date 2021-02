Wonderful Italy, online un evento sul turismo a Palermo tra trend e opportunità

Giovedì 18 febbraio alle ore 16 Wonderful Italy promuove un evento speciale sul Turismo a Palermo. L’incontro è dedicato ai proprietari e gestori di case vacanza e locazioni turistiche, con un duplice obiettivo: condividere dati esclusivi su trend del turismo 2021 e opportunità per la destinazione Palermo (previsione flussi, occupazione e tariffe medie...) e offrire opportunità di confronto su esperienze e casi concreti, strategie e innovazioni praticabili a breve e medio termine.

Al centro del dibattito, il ruolo che un fenomeno in crescita quale quello degli affitti brevi e delle case vacanza può giocare nel rilancio del turismo post-covid a vantaggio di tutto il settore. L’incontro sarà anche l'occasione per una riflessione comune sulle alleanze operative e istituzionali necessarie per creare un network di ospitalità diffusa sicura e accogliente. L’evento, si terrà su piattaforma Google meet (clicca qui) e ospiterà brevi interventi programmati e interventi liberi dei partecipanti

Gli interventi previsti