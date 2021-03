Woman in jazz, festa della donna in musica: appuntamento on demand sulla Brass web tv

Il Jazz non è solo musica, è una visione del mondo, di diverse immagini impalpabili, di suoni ed atmosfere magiche, coinvolgenti, dominanti e seducenti. La musica jazz è donna.

“8 marzo - Woman in Jazz". E’ con questa iniziativa, sulla Brass Webtv, che la Fondazione The Brass Group desidera dedicare un quadro con i colori del jazz a tutto il mondo femminile. Una vera attrattiva di pregevoli composizioni in rosa con una raffinata continuità di atmosfere musicali grazie alle esibizioni di Women in Jazz. Con notevole suggestione si susseguono le note delle artiste internazionali Aziza Mustafà Zadeh dall’Azerbaigian, Yilian Canizares da Cuba, Marta Pereira da Costa dal Portogallo, Katie Thiroux dalla California e Monica Molina dalla Spagna.

Timbri raffinati ed equilibrati per la Festa delle Donne 2021 che il Brass vuole regalare al mondo rosa con esibizioni attentamente concepite per ampi orizzonti in cui si intrecciano esperienze internazionali e mai occasionali. Il risultato è un video che racchiude musica e parole grazie anche al contributo di Donne della nostra terra che costantemente operano nel mondo della imprenditoria e del giornalismo e che hanno accettato l’invito del Brass a regalare le loro testimonianze affermando l’importanza del mondo Donna con stimolo ed originalità. Pertanto, nella scena jazzistica si innescano parole, racconti, letture, auguri da parte di quattro splendide Donne: Patrizia Di Dio, imprenditrice e vicepresidente nazionale della Confcommercio, Cleo Li Calzi, manager, Josè Rallo imprenditrice del vino e voce del donnafugata music & wine, Lidia Tilotta giornalista e scrittrice.

Per festeggiare il giorno della Donna, sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, il pubblico avrà modo di visionare il contributo del The Brass Group on demand sulla piattaforma della BrassWebTV e sui propri social. Il Brass con questa iniziativa vuol regalare ai propri abbonati, agli amanti della musica, al pubblico un momento di serenità e di amore con le note delle sue stagioni musicali . L’evento “8 marzo - Woman in Jazz sarà on demand sui canali social della Fondazione The Brass Group pagina Facebook, Youtube, sito www.brassgroup.it.