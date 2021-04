Un e-commerce per reagire alla crisi, l'evento virtuale che mette in rete le aziende siciliane

Tappa virtuale in Sicilia, giovedì 29 aprile alle 10,30 per il progetto Cia “Dal campo alla tavola” portale e-commerce realizzato con il contributo di J.P.Morgan e fresco di lancio ufficiale. L’iniziativa che vuole fornire un canale di vendita online alle aziende fiaccate dalla crisi da Covid, prevede anche appuntamenti informativi e formativi, al momento in forma virtuale, nelle diverse realtà regionali Cia per andare a incontrare gli imprenditori sul territorio.

L’evento con Cia Sicilia vede, come sempre, coinvolte le associazioni Agricoltura è Vita, Agia-Cia, Donne in Campo-Cia, la Spesa in Campagna-Cia e Turismo Verde-Cia. Nel programma, i saluti introduttivi di Gea Turco, Presidente Donne in Campo Sicilia e di Carmelo Allegra, Presidente Agia Sicilia. Moderati da Matteo Ansanelli,

Direttore Associazione Agricoltura è Vita, gli interventi di Laura Brida, Responsabile Organizzazione e Promozione eventi Cia su “Emergenza Coronavirus: Progetti Cia-Agricoltori Italiani a supporto delle imprese per la vendita e la promozione dei prodotti agricoli” e di Paolo Marino, Coordinatore progetto “Dal Campo alla Tavola” su “Il Marketplace B2C Dal Campo alla Tavola”. Segue lo spazio per domande e risposte e le considerazioni finali di Rosa Giovanna Castagna, Presidente Cia Sicilia. Qui il ink di collegamento.