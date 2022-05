In ricordo di Francesca Morvillo, il 23 maggio allo Steri arriva anche la ministra Cartabia

Lunedì 23 maggio, dalle 15, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) l’Università degli Studi di Palermo ricorda Francesca Morvillo.

Diretta streaming sul canale Youtube UniPa. "Il 23 maggio 1992 perdeva la vita, insieme al marito Giovanni Falcone e alla sua scorta, Francesca Morvillo (1945-1992). A trent’anni dalla strage di Capaci l’Università degli Studi di Palermo vuole rendere omaggio alla figura, spesso rimasta in ombra, del primo magistrato donna caduta per mano mafiosa - spiegano gli organizzatori -. L’Ateneo ricorda la sua studentessa, laureata in Giurisprudenza nel 1967, che in seguito è stata anche docente a contratto di Legislazione del minore nella Scuola di specializzazione in Pediatria, con l’intitolazione della biblioteca al piano terra del secentesco Complesso Monumentale di Sant’Antonino e con la presentazione del volume “Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo” in presenza delle curatrici Cetta Brancato, Giovanna Fiume, Paola Maggio e della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha scritto la prefazione del volume".

Il programma

Indirizzi di saluto

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Gaetano Armao, Assessore dell’Economia - Vice Presidente Regione Siciliana

Lia Sava, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo

Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo

Proiezione del video

Cerimonia di scopertura della targa e intitolazione a “Francesca Laura Morvillo” della Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche Sezione I. Linguistica (Complesso di S. Antonino)

Presentazione del libro

"Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo" a cura di Cetta Brancato, Giovanna Fiume, Paola Maggio. Roma, Treccani, 2022

Presiede

Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Ne discutono

Marta Cartabia, Ministra della Giustizia

Lilly Ginefra, Presidente dell’Associazione Donne Magistrato Italiane

Marzia Sabella, Procuratore Reggente della Repubblica di Palermo

Rocco Sciarrone, Professore di Sociologia Economica dell'Università degli Studi di Torino

Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo. Compositore

Partecipano