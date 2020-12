Dele, il Cervantes di Palermo organizza online una giornata formativa gratuita

L'Instituto Cervantes di Palermo presenta la terza giornata “Todo sobre el Dele”. Lunedì 14 dicembre dalle ore 10:00 alle 13:00 terza giornata formativa online per le professoresse e i professori di spagnolo

La direttrice accademica della sede centrale dell’Instituto Cervantes, Carmen Pastor Villalba e la direttrice dell’Instituto Cervantes di Palermo, Beatriz Hernanz Angulo presentano la terza edizione della giornata “Todo sobre el Dele”. Dopo le passate edizioni in presenza, quest’anno la giornata formativa che coinvolge professoresse e professori di spagnolo che lavorano in Italia, verrà svolta online sulla piattaforma Zoom.

“Todo sobre el Dele” è un evento formativo gratuito della durata di tre ore dedicato alle docenti e ai docenti con lo scopo di rispondere ai loro dubbi pratici e tecnici per formarli nel modo più completo per lo svolgimento degli esami Dele. Nel corso della giornata si offriranno spunti e indicazioni pratiche per la realizzazione delle prove Eie del Dele A2/B1 para escolares, le professoresse e i professori otterranno anche informazioni sui corsi di accreditamento per gli esaminatori e sui corsi di preparazione al Dele dell’Instituto Cervantes.

La giornata verrà divisa in due momenti. Nel corso della prima parte, della durata di due ore, è previsto un laboratorio pratico con il professore dell’Instituto Cervantes Miguel Á. Álvarez Rodríguez e Antonia Liberal Trinidad tecnica del dipartimento di certificazione linguistica dell'Instituto Cervantes. La seconda parte dell’evento, invece, sarà dedicata a chiarire ogni dubbio sull’esame Dele. Per partecipare all'evento gratuito è necessario compilare il modulo che si può scaricare sul sito e inviarlo alla mail acx1pal@cervantes.es. Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre il 9 dicembre 2020.