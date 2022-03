"The gears of time", alla Galleria delle Vittorie l'evento tra moda, musica e danza

Domenica 27 marzo, alla Galleria delle Vittorie, la moda e il teatro fermano il tempo. Va in scena “The Gears of Time” di Cristina Esposito.

Fare ingresso alla Galleria delle Vittorie, suggestivo luogo del centro storico di Palermo, ed essere immediatamente trasportati come su una locomotiva d’altri tempi, dalla realtà moderna-retrò dello Steampunk sino ai nostri giorni. Un contesto dal tempo indefinito, quello in cui lo spettatore si troverà immerso, domenica 27 marzo, chiamato a cogliere a respirare le sfumature tra passato e presente.

Una performance artistica che vuole far riflettere sul senso del tempo e sulle esperienze vissute che costituiscono il “bagaglio” della nostra vita. S’intitola “The Gears of Time” l’evento di moda, musica e danza, ideato e diretto da Cristina Esposito, co-diretto da Flavia Oliveri e scritto da Giada Bondì, in programma alle 20.30 di domenica prossima alla Galleria delle Vittorie.

Ad aprire lo spettacolo sarà l’intervento musicale di “Jade Acoustic Trio”, formato da Giada Bondì (voce), Giovanni Licata ( chitarra) e Fabiano Petrullo (sax). Subito dopo, prenderà vita la performance di moda/teatro a cura della “Mode School Palermo” di Cristina Esposito, con la presenza della compagnia “Cotroneo Danza” e con la coreografia di Stefania Cotroneo.

Numerosi i contributi alla realizzazione dell’evento che prende vita grazie alla collaborazione di: Juju Riot (audio editing); Mua Lab (makeup); Eris (hairstyling); Alessandro Scramuzza (fotogratia e video editing). Le stiliste di "Mode School": Cristina Esposito (direttrice di Mode School), Giuseppe Cacciatore, Claudia Bertolino, Federica Terruso, Maria Pia Caleca, Giuseppe Nocilla, Maria Rosaria Radduso, Enza Segreto - Monica Savoca, Maria D'Alcamo, Eleonora Crispiniano, Erika Marchese, Marianna Di Frisco, Chiara Solaro, Maria Grazia Troia, Barbara Uccello, Silvia La Barbera Martinez, Giorgia Pluchino, Ornella Mantione, Keren Pellitteri, Alicia Akpovwovwo e Rebecca Favata.