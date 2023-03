Profumi e alta moda: in via Libertà un evento dedicato alla terapia dell'umore

Odori e fragranze in grado di stimolare il cervello e di influenzare il benessere psico-fisico. E' dedicato alla terapia dell'umore l'evento organizzato da Massimo Ardizzone all'interno della boutique in via della Libertà 12/A. Giovedì 23 marzo, a partire dalle 18, l'appuntamento è dedicato alle piramidi olfattive, tecnica che permette di classificare le note olfattive che compongono un profumo. A intrattenere gli ospiti sarà la musica di Manola dj.

Durante la serata sarà presentata l'ultima collezione primavera-estate di Antonio Marras, uno dei più importanti stilisti della moda italiana. I capi saranno esposti all'interno di quello che è stato considerato uno dei 10 best shop italiani, che porta la firma della designer-imprenditrice cinese Hui Zhou Zhao che ad autunno ha aperto proprio nel capoluogo siciliano a riconfermare il legame stilistico e commerciale con l'Italia. E, a proposito di profumi, i brand che saranno presentati saranno Initio, Tiziana Terenzi, Orenz e Maison Bisou.

Lo spazio di circa 40 metri quadrati è immerso nella grande arteria dello shopping con l’obiettivo di avvicinare e conquistare la consumatrice al mondo Hui Zhou Zhao. Il luxury brand ha ritrovato in Palermo quei valori e quelle caratteristiche che oscillano tra tradizione e innovazione: attenzione alle decorazioni, bellezza dei ricami e sete preziose. Uno stile moderno e opulento che si mischia alle antiche usanze legate all’artigianalità e alla storia, che abbraccia lo stile barocco e i grandi palazzi aristocratici. Con questa apertura, la società ha confermato il desiderio di approdare nelle vetrine del lusso italiano, scommettendo su un format retail in partnership con imprenditori esperti del territorio.