La storia dei pupi siciliani raccontata dalle famiglie Argento e Gargano

È dedicato alla storia secolare dei Pupi Siciliani l’evento in programma dalle 9 alle 18 di venerdì 18 giugno nella sede Ares di via Donizetti 14. A promuoverlo, tra i primi appuntamenti in programma di un ricco calendario, è l’Accademia di Cinema Ares. A farci vivere la magia di un’arte che affonda le sue radici nell’Ottocento saranno, alle 16, due delle famiglie più antiche di pupari, Argento e Gargano, la prima con Nicola e Dario in presenza, la seconda con Venerando in streaming.

Per tutta la giornata si potrà, poi, visitare la mostra dei pezzi più emblematici della famiglia Argento che andrà ad arricchire la narrazione di un’arte che appartiene profondamente alla nostra tradizione culturale. Ingresso libero.

