Una speranza per Maurizio, il bimbo affetto da una malattia rara: l'evento benefico al Don Bosco

Domenica 12 dicembre al Teatro Don Bosco Ranchibile (via della Libertà 199) alle ore 20.30 l'associazione Maurizio Grin2ai Italia organizza il primo evento solidale dedicato al piccolo Maurizio De Santis, l'unico bambino al mondo affetto da una grave forma di encefalopatia epilettica ad esordio neonatale con una particolare mutazione genetica.

Durante la serata ampio spazio sarà dato alla tematica sociale e assistenziale nonché alla promozione della ricerca scientifica. In programma diversi interventi da parte dei maggiori esponenti nel campo della ricerca e delle istituzioni nazionali. "La vostra presenza per noi è fondamentale e oltre ad essere di forte incoraggiamento è di reale supporto per promuovere e divulgare la causa - raccontano Giovanni e Serena De Santis, mamma e papà del piccolo Maurizio -. La speranza è restituire dignità di vita a Maurizio e a tutti i bambini che stanno vivendo il calvario di questa terribile malattia. Speriamo in un vostro piccolo aiuto, ognuno di noi può fare la sua parte".

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link. Per restare aggiornati sulla storia di Maurizio è possibile seguire i social Facebook e Instagram e visitare il sito: www.assmgrin2aitalia.it.

Come aiutare Maurizio

E' possibile donare: