Sanlorenzo, un evento con lo chef Carmelo Trentacosti tra degustazioni e hair & beauty show

Si chiama “Sicilia: bellezza, arte e sapori” l’evento-spettacolo della scuola di formazione Euroform che il 10 giugno a partire dalle 18.30 a Sanlorenzo Mercato porta le eccellenze siciliane del gusto e della bellezza per una serata del tutto inedita tra i banchi e il giardino del Mercato, con ingresso libero e degustazione gratuita al pubblico. Presentano Marianna Bonanno e Vincenzo Canzone.

Protagonista assoluto sarà lo chef Carmelo Trentacosti, rivelazione del Mec Restaurant da poco premiato con i 2 cappelli della Guida ai Ristoranti e Vini de l’Italia de l’Espresso. Considerato dagli esperti del settore un vero fuoriclasse, presente e futuro della cucina siciliana, Trentacosti preparerà il suo “Rocher di triglia”, una piccola arancina di pesce che racchiude in modo innovativo i sapori del mare in un delizioso finger. Trentacosti è stato per tanti anni Chef del ristorante gourmet Cuvée du Jour del Grand Hotel Villa Igiea a Palermo prima di approdare all’innovativo Mec Restaurant di Palermo. Trentacosti custodisce gelosamente tutti i sapori e i colori della sua terra riuscendo a dare forma e sostanza alle diverse tradizioni gastronomiche dell’Isola. Grande cultore del rigore in cucina e del rispetto delle materie prime, ha collezionato numerosi riconoscimenti e premi in Italia e all’estero, tra Lussemburgo, Dublino e Herfurt in Germania. Al termine della dimostrazione, i rocher di triglia saranno serviti gratuitamente in degustazione ai presenti in un’apposita postazione in giardino.

A rendere unica l’esperienza di gusto, sarà, in contemporanea, l’Hair & Beauty show con sfilata finale a cura della scenografa ed artista Miriam Palmentino (fondazione Inda Teatro Greco Siracusa - Teatro Regio Torino) e dell’hair stylist internazionale Vincenzo Cianciolo, coadiuvati dai docenti professionisti e dagli allievi del settore benessere della Scuola Euroform. Piccoli capolavori estetici prenderanno vita tra le acconciature delle modelle e il body painting, dando vita a un’originale sfilata, mai vista prima tra le piante del giardino di Sanlorenzo Mercato.

Miriam Palmentino è un’artista e scenografa poliedrica con una vasta esperienza nella produzione di scenografie teatrali e installazioni per spettacoli, musei e luoghi pubblici. Truccatrice teatrale e cinematografica con esperienza in effetti speciali. Pittrice e decoratrice di grande esperienza, ha lavorato per il Teatro Regio di Torino, per il Teatro Massimo di Palermo, per la Fondazione Orestiadi di Gibellina, per la Fondazione Inda Teatro greco Siracusa, per il Royal Opera House Muscate dell’Oman, per la Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, per il Teatro festival Palermo, per Rai Fiction e Paypermoon e numerose produzioni cinematografiche.

Vincenzo Cianciolo, palermitano di origine, è ormai proiettato nelle realtà internazionali più prestigiose dell'Hair Styling, essendo già approdato alle passerelle dell'alta moda nelle sfilate di famosi stilisti (Versace, Sarli, Rocco Barocco), e sotto i riflettori del mondo della tv, grazie alle collaborazioni con Rai 1.

Ha frequentato prestigiose accademie nazionali (I Gandini) e internazionali (LLongueras in Spagna, Sebastian in Nord e Sud America). Ha collaborato a Berlino con la celebre Elena D'Erchie, nome di punta di Kèrastase. Ha sviluppato una sua tecnica innovativa per le acconciature che gli ha portato riconoscimenti in tutto il mondo. Le sue creazioni vengono spesso paragonate a vere opere d'arte.

