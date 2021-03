La rinascita delle donne: reading, letture, teatro e musica a Palazzo Sant'Elia

Presso la corte d'onore di Palazzo Sant'Elia, dove da alcuni mesi è nata la caffetteria Rosaelia, è stata avviata la programmazione di uno spazio culturale che nei prossimi mesi sarà dedicato - in accordo con Spazio Cultura, la Mondadori, la Libreria Tante Storie, e la Via degli Scrittori - alla presentazione di libri e di incontri che possano creare un clima di rinascita culturale e di attività di spessore per la nostra città.

La prima manifestazione, organizzata dalla presidente dell'Inner Wheel Palermo Normanna, Angela Mattarella Fundarò, partirà già da domenica 7 marzo, in occasione della festa della Donna, con diversi incontri dalle ore 11 alle ore 18 (termine fissato per la chiusura dal Dpcm) coordinati da Giovanna Cirino, giornalista del magazine I Love Sicilia.

Gli incontri si articoleranno tra il reading della poetessa Giovanna Corrao, al libro di Franca Alaimo, al Premio Rose Day dello Zonta Palermo Triscele, alla musica dell'arpista Rosa Guzzo, per poi riprendere alle ore 16 con la scrittrice Daniela Tornatore e i brani recitati dall'attrice Elena Pistillo, e ancora la presentazione del calendario prodotto da I Love Sicilia con Fondazione Sicilia contro il "Body Shaming", a cura dell'artista Francesco Ferla, e infine la partecipazione straordinaria di Pamela Villoresi e Laura Efrikian.

Ci sarà anche un momento per l'aggiornamento della campagna vaccinale con l'infettivologo Francesco Cascio responsabile del Pta. Gli ingressi saranno contingentati per un massimo di 30 persone alla volta,con distanziamento e obbligo di mascherina. "Si è pensato - aggiunge la vice presidente della Fondazione Sant'Elia, Angela Mattarella Fundarò - di offrire uno stimolo in più al mondo dell'editoria che in questo momento è in particolare sofferenza come tanti altri settori, nella speranza che facendo rete tra le istituzioni, i teatri, gli editori, i club service e i tanti scrittori e artisti, si possano programmare delle attività negli spazi all'aperto,che in totale sicurezza, possano far rifiorire gli incontri culturali dei quali la nostra città sente il bisogno di riappropiarsi".

Tra le anticipazioni dei prossimi incontri, solo per citarne alcuni: ci saranno gli autori Francesca Maccani, Giovanna Gebbia, Vassily Sortino, Maurizio Agnello, Ernesto Oliva e ancora L'ultima erede di Shakespeare di Elvira Siringo, l'Eco della Fuga di Martino Lo Cascio, la II edizione dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, il Patto di Sigfrido Ranucci, la Guerra dei Rossi di Gian Ettore Gassani, Tutte le strade partono da Roma di Francesco Rutelli, Un'estate a Palermo di Alessandro de Lisi, Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone, l'Amore non uccide di Alessandra Dino.