Le religioni e il loro impegno antimafia e antiviolenza: la videoconferenza online

Venerdì 22 gennaio si terrà dalle ore 9 alle 11.30 la terza videoconferenza del progetto educativo antimafia e antiviolenza promosso dal centro studi Pio La Torre. Il tema sarà: “Le religioni e il loro impegno antimafia e antiviolenza: unità tra credenti e laici contro ogni forma di odio e intolleranza”. A discuterne saranno: Peter Ciaccio, pastore della Chiesa Valdese, Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, e Ahmad Abd al Majid Macaluso, imam responsabile per la Sicilia della comunità religiosa islamica. Modera l'incontro il giornalista Franco Nuccio, direttore di Ansa Sicilia.

L'iniziativa, causa restrizioni sul numero dei partecipanti imposte dalle norme anti Covid19, sarà trasmessa in video dalla sede del centro Pio La Torre - dove l'ingresso sarà consentito soltanto ai relatori e allo staff del Pio La Torre - e visibile in diretta streaming sulla homepage del sito www.piolatorre.it e sul portale Legalità&Scuola dell’Ansa. Gli studenti delle scuole e delle carceri che hanno aderito al progetto antimafia faranno pervenire le loro domande in diretta. La precedente videoconferenza è stata seguita da oltre 600 scuole, tra cui 12 case circondariali da Nord a Sud Italia.