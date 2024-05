Il Forum Palermo ospita Playmobil: laboratori "Crea la tua storia" al centro commerciale

Playmobil, la storica azienda nota per i suoi giochi di plastica colorati, intercambiabili e sostenibili, da mercoledì 22 a domenica 26 maggio, offrirà la possibilità a bambine e bambini di divertirsi creando personaggi o storie fantasiose, realizzati con materiali innovativi.

L’appuntamento con i laboratori ludo-didattici è in piazza Water (ingresso lato Mediawolrd) a Forum Palermo dove verrà allestita un’area gioco con tavoli colmi di pezzi con i quali i piccoli potranno dare sfogo a tutta la loro fantasia e creatività mescolando i vari componenti di Playmobil, per dare vita a personaggi, ambientazioni e storie ideali o per riprodurre personaggi personalizzati.

Le creazioni affidate ai bimbi, protagonisti dei quattro appuntamenti, si svilupperanno su tematiche legate al sociale, alla sostenibilità e all’ambiente, alla famiglia, alla scuola, senza perdere d’occhio storie di inclusività fuori dagli stereotipi tradizionali. La filosofia portata avanti da Playmobil è infatti legata alla libertà di espressione e alla formazione psico-didattica rappresentata nelle sue diverse forme: età, genere, abilità, cultura e tanto altro ancora. I giochi diventano così l’occasione per poter imparare nuove cose e per costruire, con l’aiuto degli animatori, piccole storie sognate o per rappresentare, attraverso il gioco, episodi di vita reale.

La bambine e i bambini che parteciperanno ai laboratori riceveranno un dono Playmobil. Gli orari: dal mercoledì al venerdì dalle ore 16 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 20.